نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيهاب جلال يستقر على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الإتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الإتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم، على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز " دوري النيل".

ويسعى فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال لتحقيق الفوز ونقاط المباراة الثلاث، بعد الهزيمة أمام زد بهدف دون، في المبارة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري.

- تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الإتحاد السكندري

واستقر إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي على تشكيل الفريق استعدادا للمواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

الدفاع: محمد هاشم - محمد نصر - عصام صبحى - محمد دسوقى

الوسط: عماد حمدى - محمد حسن - عبد الرحمن مجدى - محمود الشبراوي

الهجوم: باسم مرسي - ياو أنور

- طارق العشري يعلن قائمة الإتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي

وفي نفس السياق، أعلن طارق العشري المدير الفني للإتحاد السكندري، قائمة الفريق للمباراة، وضمت كلا من:

المهدي سليمان - عمر صلاح - أحمد غنيم - سيف تقا - هشام صلاح - أحمد ياسين - كريم الديب - محمود شبانة - عمرو صالح - مورو ساليفو - إسلام أبو سليمة - ناصر ناصر - خالد الغندور - عمر الوحش - بلال السيد، هاني الطامي - أحمد عيد، بيكالي اوبامي - أحمد عادل ميسي - بنجامين بواتينج - رجب عمران - كريستوفر مابولولو.