عاجل.. غياب مهاجم الأهلي عن مواجهة سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تقلصت فرص لحاق صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمباراة فريقه المقبلة أمام سانت جورج الأثيوبي.

غياب صلاح محسن عن مواجهة الأهلي وسان جورج

ويلتقي الأهلي نظيره سانت جورج الأثيوبي غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني صلاح محسن من الإصابة في العضلة الخلفية، ولم يشارك في مران الأهلي أمس.

واكتفى صلاح محسن بخوض تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي أمس، لتُصبح فرص لحاقه بمواجهة الغد صعبة للغاية.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام سانت جورج الأثيوبي بثلاثة أهداف دون رد سجلهم حسين الشحات "هدفان"، وأحمد عبد القادر "هدف".