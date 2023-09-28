نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقع في مجموعة نارية بكأس العالم للأندية لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي في مجموعة قوية في البطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

الأهلي يقع في مجموعة برشلونة والنور السعودي

وتنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 7 إلى 12 نوفمبر من العام الجارى بمشاركة 12 فريق.

وأوقعت قرعة كأس العالم النادي الأهلي في المجموعة الأولى رفقة كلًا من برشلونة الإسباني والنور السعودي.

وجاءت نتائج باقي المجموعات على النحو التالى:

المجموعة الثانية: فوكس برلين الألماني، الكويت الكويتي، سان فرناندو الأرجنتيني

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني، جامعة كوينزلاند الأسترالية، الخليج السعودي

المجموعة الرابعة: كيلسي البولندي، سان فرانسسكو الأمريكي، النجمة البحريني.