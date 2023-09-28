نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد قوي من أنشيلوتي على اتهام ريال مدريد بالضغط على الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد،ردًا على تعليق الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، ميغيل أنخيل جيل مارين، يوم الثلاثاء، حيث اتهم لوس بلانكوس بالضغط على الحكام.

أنشيلوتي يرد بقوة على أتليتكو مدريد

أصدر تلفزيون ريال مدريد، يوم الثلاثاء، تقريرًا لاذعًا آخر عن حكم مباراة الفريق أمام لاس بالماس، مشيرًا إلى الأخطاء التي ارتكبها المنافس أو ضد ريال مدريد. ويزعمون أن الحكام الذين لا يفضلونهم هم جزء من "رابطة نيجريرا"، مما يعني ضمنًا الفساد الذي يعمل ضد ريال مدريد وبرشلونة.

بعد التقرير، وهو الأحدث من نوعه، اتهم جيل مارين لوس بلانكوس بخلق مناخ خانق للحكام، وغش المنافسة.

ومن غير المستغرب أن يتم سؤال أنشيلوتي عن هذا الأمر في أعقاب فوزهم على لاس بالماس “في هذا الصدد، لا أهتم بما يقوله مالك أو رئيس أتلتيكو. السؤال الذي يجب أن نطرحه هو ما إذا كان الحكام يشعرون بالتأثر”.

وأضاف “أنا ببساطة أقول أنه ارتكب خطأ فادحا. لا أحد كامل”.

لقد كان مناخ الضغط على الحكام في وسائل الإعلام شائعًا بالفعل، حيث نشرت العديد من صحف كرة القدم الكبرى تقارير عن الحكام الذين يتولى مسؤولية إدارة المباريات، كما أن تاريخهم مع الفرق يتصدر الغلاف بشكل وثيق.

وفي أعقاب التحقيق في قضية نيجريرا، وصل هذا الأمر إلى مستويات جديدة، مع عدم ممارسة قدر كبير من الحذر في كيفية النظر إلى الحكام أو معاملتهم، وفي بعض الحالات أدى ذلك إلى العنف ضدهم.