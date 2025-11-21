نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يحضر عشاء عمل للقادة الأفارقة بجوهانسبرج نيابة عن الرئيس السيسي ضمن مشاركته في قمة العشرين 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يحضر عشاء عمل للقادة الأفارقة بجوهانسبرج نيابة عن الرئيس السيسي ضمن مشاركته في قمة العشرين 2025

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عشاء العمل الذي أقامه فخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، للقادة الأفارقة المشاركين في اجتماعات قمة مجموعة العشرين لعام 2025 في مدينة جوهانسبرج، وذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تفاصيل حضور رئيس الوزراء

وصل الدكتور مصطفى مدبولي إلى مركز ساندتون للمؤتمرات حيث مقر انعقاد عشاء العمل، وكان في استقباله رئيس جنوب إفريقيا. ونقل رئيس الوزراء خلال اللقاء تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نظيره الجنوب أفريقي، مؤكدًا تقدير مصر للدعوة الموجهة لها للمشاركة كدولة ضيف في أعمال القمة هذا العام.

تأكيد دعم مصر لأولويات الرئاسة الجنوب أفريقية

أشاد رئيس الوزراء بقيادة جنوب إفريقيا لأعمال المجموعة خلال رئاستها، مؤكدًا دعم مصر لأولوياتها وجهودها في تعزيز مصالح القارة الأفريقية داخل مجموعة العشرين. كما أثنى على الدور الفعّال لجنوب إفريقيا في دفع القضايا الأفريقية على الساحة الدولية.

نقاشات موسعة على هامش عشاء العمل

شهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين القادة الأفارقة حول القضايا المدرجة على أجندة قمة العشرين لعام 2025، مع استعراض أهم ما تحقق خلال العام الماضي من إنجازات تحت قيادة جنوب إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بدعم المواقف الأفريقية المشتركة في الملفات الاقتصادية والتنموية.

رؤية مصر تجاه التحديات العالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ترى في مجموعة العشرين منصة رئيسية لتناول التحديات الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها إصلاح الهيكل المالي الدولي، وأزمة الديون، وتعزيز الوصول إلى التمويل. وأوضح أن مصر تعوّل على المجموعة لطرح حلول مبتكرة تخدم احتياجات الدول النامية.

استضافة مصر اجتماعًا رسميًا للمجموعة

أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر لإتاحة الفرصة للقاهرة لاستضافة اجتماع رسمي لمجموعة العشرين في سبتمبر 2025، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعد سابقة تاريخية كونها المرة الأولى التي تستضيف فيها "دولة ضيف" اجتماعًا رسميًا ضمن اجتماعات المجموعة.