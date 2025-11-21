عاجل- السيدة انتصار السيسي تعرب عن فخرها ببرنامج دولة التلاوة وتؤكد دعمها للقراء الشباب

أحمد جودة - القاهرة - السيدة انتصار السيسي تعرب عن فخرها ببرنامج دولة التلاوة وتؤكد دعمها للقراء الشباب

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، عن سعادتها البالغة بمتابعة برنامج دولة التلاوة، مؤكدة فخرها بأبناء مصر من القرّاء الشباب الذين يقدمون نموذجًا مميزًا في أداء القرآن الكريم. وأشارت إلى أن ما يقدمه هؤلاء القرّاء يعكس روح مصر الأصيلة التي تعتز بتلاوة كتاب الله جيلًا بعد جيل.

تفاصيل التصريح

قالت السيدة انتصار السيسي إنها تتابع البرنامج بكل سعادة وشغف، مشيدة بالمستوى الرفيع الذي يقدمه المشاركون، سواء من جانب الأداء أو الحفظ أو التلاوة المتقنة، مؤكدة أن هؤلاء القرّاء يمثلون ثروة حقيقية لمصر. وأكدت أن دعم هؤلاء المواهب يعد واجبًا وطنيًا للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في مجال التلاوة والقراءات.

أهمية برنامج دولة التلاوة

يُعد برنامج دولة التلاوة من البرامج الرائدة الهادفة إلى اكتشاف المواهب القرآنية الشابة في مختلف محافظات مصر، حيث يسهم في دعم القرّاء المتميزين وإبراز قدراتهم أمام الجمهور. كما يعزز البرنامج من نشر ثقافة التلاوة الصحيحة وتخريج جيل جديد من القرّاء الذين يحملون رسالة القرآن بروح معاصرة ومؤصلة.

ردود فعل الجمهور

لاقى تصريح السيدة انتصار السيسي تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من المتابعين عن تقديرهم لاهتمامها ودعمها للمواهب المصرية الشابة، مؤكدين أن كلماتها تمثل حافزًا كبيرًا للقرّاء للاستمرار في التميز والإبداع.