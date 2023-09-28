سيرجيو راموس: الفوز على برشلونة له ميزة خاصة.. هم دائما مرشحين للفوز بكل شيء

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أحمد جودة - القاهرة - علق سيرجيو راموس مدافع إشبيلة على مواجهة فريقه غدًا أمام برشلونة ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
ماذا قال راموس عن مواجهة برشلونة؟
راموس قال:"لدينا حافز إضافي لمواجهة برشلونة لأنهم أفضل الفرق، إنهم المرشحون في كل شيء، الدوري، دوري أبطال أوروبا".
وأضاف:"الفوز على برشلونة له ميزة خاصة وسنتطلع لتحقيق ذلك بكل قوة".
وتابع:"حتى لو كانت المباراة في ملعبٍ آخر (مونتجويك) ولكن برشلونة هو نفسه، لديهم عمودية وهم سريعون في الأطراف وستكون مباراة جميلة".
وأشار:"أنا مهتم أكثر بشأن تقديم أداء دفاعي جيد والحفاظ على نظافة الشباك".