نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيرجيو راموس: الفوز على برشلونة له ميزة خاصة.. هم دائما مرشحين للفوز بكل شيء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق سيرجيو راموس مدافع إشبيلة على مواجهة فريقه غدًا أمام برشلونة ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ماذا قال راموس عن مواجهة برشلونة؟

راموس قال:"لدينا حافز إضافي لمواجهة برشلونة لأنهم أفضل الفرق، إنهم المرشحون في كل شيء، الدوري، دوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"الفوز على برشلونة له ميزة خاصة وسنتطلع لتحقيق ذلك بكل قوة".

وتابع:"حتى لو كانت المباراة في ملعبٍ آخر (مونتجويك) ولكن برشلونة هو نفسه، لديهم عمودية وهم سريعون في الأطراف وستكون مباراة جميلة".

وأشار:"أنا مهتم أكثر بشأن تقديم أداء دفاعي جيد والحفاظ على نظافة الشباك".