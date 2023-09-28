نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بين الشوطين".. الإسماعيلي يتفوق على الاتحاد السكندري بهدفين في دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري بتقدم الدراويش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد "الإسماعيلية"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري 2023-2024.

أحداث الشوط الأول لمباراة الإسماعيلي والاتحاد في الدوري المصري

سجل حمدي النقاز أول أهداف اللقاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 6 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها ياو أنور، نفذها النقاز بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل كريستوفر مابولوو لصالح فريقه الاتحاد السكندري في الدقيقة31، بعد عرضية أرضية من كريم الديب من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى مابولوو الذي راوغ الدفاع بشكل رائع بقدمه اليسرى ثم سدد كرة قوية بالقدم اليمنى، سكنت الشباك على يمين الحارس أحمد عادل عبد المنعم.

وأحرز عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 39، بعد عرضية من إياد العسقلاني من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها عبد الرحمن بتسديدة مباشرة، ارتطمت بيد الحارس المهدي سليمان وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.