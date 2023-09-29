نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة الإسماعيلي والاتحاد في 10 صور (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الإسماعيلي فوزًا رائعًا أمام نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على استاد "الإسماعيلية"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري 2023-2024 “دوري النيل”.

ونجح حمدي النقاز في تسجيل أول أهداف المباراة لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 6 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها ياو أنور، لينجح التونسي حمدي النقاز في تنفيذ الركلة، بعد تصويبة رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأدرك الأنجولي كريستوفر مابولولو لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة31، بعد كرة عرضية أرضية من كريم الديب من الرواق الأيسر إلى داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى مابولوو الذي راوغ دفاع الدراويش، ليسدد كرة رائعة على يمين حارس المرمى.

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وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 39، بعد عرضية متقنة عن طريق إياد العسقلاني من الرواق إلى داخل منطقة الجزاء، ليسدد عبد الرحمن مجدي من لمسة واحدة، ارتطمت بيد الحارس المهدي سليمان وسكنت الشباك.

وأضاف ياو أنور التقدم الهدف الثالث لصالح الإماعيلي في الدقيقة 51، بعد عرضية أرضية متقنة من حمدي النقاز من الطرف إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها ياو أنور بلمسة واحدة، سكنت الشباك.

وبتلك النتيجة، يتواجد الإسماعيلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وهزيمة في أخرى، فيما يحتلالاتحاد المركز العاشر بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف عن الدراويش.

صور مباراة الإسماعيلي والاتحاد في الدوري المصري