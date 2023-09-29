الأهلي يختتم استعداداته لملاقاة سان جورج الإثيوبي غدًا في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس الموافق الـ28 من سبتمبر 2023، تدريباته على ملعب "التتش" بالجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة سانت جورج الإثيوبي غدًا الجمعة، في إياب الدور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية بـ "الفيديو" مع لاعبيه قبل انطلاق المران الأخير، من أجل توضيح الأمور المتعلقة بفنيات وتكتيك عناصر الفريق.

واجتمع مارسيل كولر باللاعبين والجهاز الفني، وبتواجد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك للتأكيد على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يخوض اللاعبين تقسيمة قوية، مع وضع بعض الأحمال التدريبية والبدنية المتنوعة للاعبين بقيادة مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

ويخوض الأهلي في السابعة مساء غد الجمعة، على أرضية استاد القاهرة الدولي، مباراة مهمة أمام سانت جورج الإثيوبي في إطار إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا "2023-2024"، حيث انتهت نتيجة الذهاب بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.