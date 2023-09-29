نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد النني يوجه رسالة خاصة إلى جماهير آرسنال بعد عودته من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي عقب عودته للمشاركة بعد الإصابة التي لحقت به منذ الموسم الماضي.

ماذا قال النني بعد عودته من الإصابة؟

وكتب محمد النني -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس- "لا يوجد شيء يمكن مقارنته بالعودة إلى الملعب بعد هذه الفترة الطويلة، أنتم يا مشجعي آرسنال جعلتم الأمر أكثر خصوصية مع ترحيبكم الحار أمس، شكرا لكم يا رفاق وشكرا جزيلا لكل فرد في النادي لمساعدتي في العودة".

ونشر محمد النني صورا من مشاركته في مباراة فريقه أمام برينتفورد والتي انتهت بفوزه بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور 32 لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.