نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اتحاد جدة ضد الفيحاء في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره الفيحاء، اليوم الجمعة 29 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

وستلعب مباراة فريق اتحاد جدة ضد نظيره الفيحاء، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب الملك فهد.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في الدوري السعودي

وستذاع مباراة فريق اتحاد جدة ضد نظيره الفيحاء، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز، على قناة SSC Sports Extra 1 HD، بتعليق مشاري القرني.

ترتيب الفريقين في الدوري قبل مباراة اليوم

ويحتل فريق اتحاد جدة حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز، برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.