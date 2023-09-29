نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتفاق بين تركي آل الشيخ وفهد بن نافل بخصوص ملعب بوليفارد هول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، أنه أتم الاتفاق مع فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، بشأن ملعب بوليفارد هول.

اتفاق بين تركي آل الشيخ وفهد بن نافل بخصوص ملعب بوليفارد هول

وأعلن تركي آل الشيخ، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، إتمام اتفاقه مع رئيس ‎الهلال السعودي فهد بن نافل، من أجل خوض الزعيم مبارياته على ملعب بوليفارد هول الجديد مقابل 40 مليون سنويًا.

كما أوضح تركي آل الشيخ أن الأمير الوليد بن طلال، سوف يقدم دعمًا بقيمة 25 مليون ليكون مسمى الملعب (المملكة).

ومن المقرر أن يتم افتتاح ملعب بوليفارد هول الجديد في موسم الرياض 2023، والذي سيكون على طراز عالمي ويشبه ملاعب أوروبا وفقًا لما أكده تركي آل الشيخ.