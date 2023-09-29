نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء في بطولة دوري روشن للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، تشكيل فريق اتحاد جدة المتوقع لمباراته ضد نظيره الفيحاء، في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، وموعد المباراة وملعب اللقاء.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

ويستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره الفيحاء، اليوم الجمعة 29 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستلعب مباراة فريق اتحاد جدة ضد نظيره الفيحاء، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب الملك فهد.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع ضد الفيحاء

ومن المتوقع أن يبدأ فريق اتحاد جدة مباراة اليوم ضد الفيحاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عبداللع المعيوف.

في خط الدفاع: مدالله العليان، لويز فيليبي، حسن كادش، أحمد بامسعود.

في خط الوسط: سلطان الفرحان، فابينيو، مروان الصحفي.

في خط الهجوم: صالح العمري، هاروت كمارا، روماينهو.