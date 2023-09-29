ماهي القنوات التي تنقل مباراة بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم؟.. ثبتها دون تشفير

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الألمانية عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد نظيره نادي هوفنهايم في الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم في الدوري الألماني

تذاع أحداث مباراة بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم عبر قناة بي إن سبورتس 5 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الألماني " البوندسليجا " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد بي إن سبورتس 5 عبر نايل سات

تردد القناة 11054

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 2/3

تردد قناة بي إن سبورت 5 أتش دي على سهيل سات

تردد القناة على السهيل سات 11623

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 2/3

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الألماني

يحتل نادي هوفنهايم المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بينما يأتي نادي بوروسيا دورتموند في المركز السادس برصيد 11 نقطة في جدول ترتيب الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم في الدوري الألماني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند نظيره نادي هوفنهايم مساء اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، في الجولة السادسة من منافسات الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.