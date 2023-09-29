نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من يورجن كلوب قبل مواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على مواجهة نظيره توتنهام غدًا السبت في قمة مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

تصريحات يورجن كلوب قبل مواجهة توتنهام هوتسبير

كلوب قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الغد:"نتوقع اختبارًا صعبًا كجميع مبارياتنا خارج آنفيلد".

وأضاف:"توتنهام فريق رائع ولديهم مدرب جيد، لا أعرفه شخصيًا لكن أتطلع قُدمًا لمقابلته".

وتابع:"سنحاول بقوة في مباراة الغد ضد توتنهام وسنرى ما سيحدث".

وزاد:"لا أضع جدول زمني محدد لتأقلم لاعبي بشكل كامل لأننا بالبريميرليغ، جودة اللاعبين الفردية جيدة جدًا ولديهم إمكانيات هائلة. المجموعة منفتحة على عدة أمور وقلت بأنها بداية جديدة لهذا الفريق، سنعيشها ونمنح لاعبينا الفرصة".

وأوضح:"أرنولد تدرب أمس بشكل طبيعي وسيتدرب اليوم أيضًا، يبدو أنه سيكون بالقائمة لمباراة توتنهام وسيلعب".

وأشار:"ستيفان بايتشيتش تعرض لإنتكاسة طفيفة جدًا وهذه الأشياء تحدث بعد إصابة طويلة، لن يلعب يوم الغد، أما بخصوص ألكانتارا فلا يزال مصابًا".

وأردف: أنا منبهر بسوبوسلاي، إنه لاعب مثير وذكي ومقرب من الجميع. كان سعيد عندما إنضم لليفربول، من الجميل رؤية مايعنيه ذلك الانتقال له وعندما يكون مزاجك هكذا فهو وضع جيد للعب أفضل كرة قدم".

وأكمل:"كِلا الفريقين سيلعبان كرة قدم قوية … توتنهام من أفضل الفرق بالهجوم المضاد، بأي مكان تخسر بها الكرة كانوا يلعبون لسون ثم لكين ولم يكن هناك فرصة للدفاع لكن الآن لديهم أسلوب إبداعي وقد كان لديهم أسبوع كامل للتحضير للمباراة".

واختتم:"توتنهام لديه أفضلية بحصوله على أسبوع كامل من التحضير للمباراة".

