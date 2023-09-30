نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة إبراهيم عادل بعد مباراة الجيش الرواندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق، تفاصيل إصابة إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعد مباراة الجيش الرواندي.

وكان إبراهيم عادل، قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فريق بيراميدز ونظيره الجيش الرواندي، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره الجيش الرواندي بسداسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت أمس الجمعة.

وأوضح بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الخبر المؤسف أن الآشعة أثبتت إصابة إبراهيم عادل بشرخ في عظمة الشظية".

وأضاف: "إبراهيم عادل سيخضع لعملية جراحية، ثم برنامج تأهيلي للعودة من جديد".

واختتم: "إبراهيم عادل لاعب مميز وخسارة كبيرة للمنتخب الوطني".