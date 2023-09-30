الرياضة

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة لها

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهى مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة لها

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت 

وجاءت مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت على النحو التالى:

أستون فيلا × برايتون ـ 2:30 ظهرا ـ beIN Sports HD 1

بورنموث × آرسنال ــ 5:00 مساء ـ beIN Sports 

إيفرتون × لوتون تاون ـ 5:00 مساء

مانشستر يونايتد × كريستال بالاس ـ 5:00 مساء ـ beIN Sports HD 6

نيوكاسل × بيرنلي ـ 5:00 مساء

وست هام× شيفيلد ــ 5:00 مساء 

وولفرهامبتون × مانشستر سيتي ـ 5:00 مساء ـ beIN Sports HD 1

توتنهام × ليفربول ـ 7:30 مساء ـ beIN Sports HD 1

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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