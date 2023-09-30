المنتخب العسكري للتايكواندو يشارك فـي البطولة العربية العسكرية فـي السعودية

مسقط ـ العمانية غادر البلاد امس المنتخب العسكري للتايكواندو متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة العربية العسكرية التاسعة للتايكواندو خلال الفترة من الأول وحتى السابع من أكتوبر الجاري، بمشاركة 9 دول عربية.

ويشارك منتخبنا العسكري في البطولة في منافسات (٨) أوزان مختلفة، يمثلها العريف محمد بن سليمان المعولي تحت وزن (٥٤) كجم، والجندي شبيب بن سالم الوهيبي تحت وزن (٥٨) كجم، والعريف محسن بن راشد اليوسفي تحت وزن (٦٣) كجم، والعريف حسني بن فايز العلوي تحت وزن (٦٨) كجم، والرقيب أول محمد بن علي الرمحي تحت وزن (٧٤) كجم، والرقيب صالح بن سبيح البدري تحت وزن (٨٠) كجم، والعريف ناجي بن مبارك المشيخي تحت وزن (87) كجم، والعريف محمود بن سالم الوحشي فوق وزن (٨٧) كجم

جديرٌ بالذكر أنَّ المنتخب العسكري للتايكواندو حصل على ميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية ضمن مشاركته في البطولة العربية العسكرية الثامنة للتايكواندو لعام 2022 التي أقيمت بالجمهورية التونسية.

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