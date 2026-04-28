التنمر الإلكتروني وتأثيره الصحي والنفسي.. كيف واجه النجوم والمشاهير التعليقات السلبية؟

في عالم أصبحت فيه الشاشات جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، أصبحت التعليقات على المنشورات ليست مجرد كلمات وحروف تكتب، بل تحولت إلى قوة قد تبني أو تهدم نفسية الإنسان، فالتعليقات السلبية والتنمرالإلكتروني يتركان أثرعميق في النفسية قد لا يرى بالعين، لكنه يرهق الروح والعقل.

وإذا كان الإنسان في حياته اليومية قد يكون عرضه للتنمر وقد يتأثر بهذه الكلمات، فإن المشاهير يعيشون تحت الأضواء والشهرة بشكل دائم يجعلهم أكثر عرضة للنقد القاسي والهجوم المستمر، فحياتهم على السوشيال ميديا أمام الجمهور تضاعف حجم الضغط النفسي، وتحول أي خطأ أو اختلاف إلى مادة للتنمر، مما يجعل التعامل مع هذه الظاهرة تحدي يومي للكثير منهم.

ورغم هذه الضغوط، نجح عدد من النجوم في تحويل التنمر إلى قوة، واتخذوا مواقف حاسمة في مواجهة التعليقات السلبية، مقدمين نماذج ملهمة للجمهور.

يسرا اللوزي وموقف حاسم ضد المتنمرين

تدافع يسرا اللوزي عن ابنتها من التنمر

وكانت البداية مع الفنانة يسرا اللوزي، حيث كانت واحدة من أبرز الأمثلة على المواجهة الهادئة والقوية في الوقت ذاته. فقد تعرضت لتعليق جارح من أحد المتابعين وصفها فيه بـ"أم الطرشة" بسبب معاناة ابنتها من مشكلة في السمع، هذا الوصف لم يكن مجرد إساءة شخصية، بل لمس جانب إنساني خاص في حياتها، وأثار لديها مشاعر الأمومة.

وعلى الرغم من هذا التصرف الغير أخلاقي، لكن جاء ردها راقي ومؤثر كشف عن وعيها وقدرتها على التحكم في الانفعالات، حيث دافعت عن ابنتها وأكدت أن مشكلتها الصحية كانت مصدر وعي للكثير من الأهالي، وحرصت على توعية الجمهور باحترام ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الاختلاف ليس عيبًا، بل جزء من التنوع الإنساني.

كريم فهمي يحمي بناته من التنمر

أما الفنان كريم فهمي، فقد واجه نوع آخر من التنمر، فعلى الرغم من إخفاء بناته وإبعادهم تماما عن السوشيال ميديا لكنهم تعرضوا لتعليقات سلبية بسبب شعرهم الكيرلي. هذا النوع من الانتقادات يعكس معايير جمال نمطية يفرضها البعض على الآخرين. لكن كريم فهمي لم يلتزم الصمت، بل عبّر عن فخره بابنتيه، مؤكدًا أن الجمال الحقيقي يكمن في الاختلاف، وأنه يرفض أي انتقادات أو تعليقات تسىء لبنتاه وأكد أن سيتخذ إجراءات قانونية ضد أصحاب هذه التصرفات.

تواجه دانييلا مشاكلها بشجاعة

تقدم أميرة أديب نموذج للثقة بالنفس

الفنانة الشابة أميرة أديب واجهت أيضًا موجة من التنمر بسبب شكل أنفها، وهو ما وصل إلى حد رفضها في بعض الأدوار الفنية. ورغم ذلك، اختارت أن تكون قوية في مواجهة هذه الضغوط، ورفضت إجراء أي عمليات تجميل لإرضاء معايير غير واقعية يفرضها المجتمع، وتحولت إلى صوت داعم للفتيات حاول أن تقوم بتشجيعهم على تقبل ملامحهم الطبيعية، مؤكدة أن الثقة بالنفس أهم من أي شكل خارجي.

عاشت الفنانة دانييلا رحمة تجربة مختلفة مع التنمر، حيث تعرضت له خلال فترة دراستها بسبب لهجتها المختلطة وعدم إتقانها اللغة الإنجليزية باللهجة الأسترالية، فكانت تتحدث بمزيج من العربية والإنجليزية، مما جعلها عرضة للسخرية من زملائها لكن هذه التجربة لم تكسرها، بل دفعتها للعمل على تطوير نفسها، حتى تمكنت من إتقان اللغة بطلاقة، وأصبحت مثالًا على أن التنمر يمكن أن يكون دافعًا للتطور وليس عائقًا.

هذه النماذج توضح أن طريقة تعامل النجوم مع التنمر تختلف من شخص لآخر، لكنها تشترك جميعًا في عنصر أساسي، وهو الوعي والثقة بالنفس، فبعض النجوم يختارون الرد المباشر، وآخرون يتجاهلون، بينما يحول البعض التجربة إلى رسالة إيجابية تدعم الآخرين.

وبملاحظة النماذج السابقة نكتشف أن الشهرة التي يتمتع بها النجوم تجعلهم عرضه للتنمر أكثر من غيرهم، لكنهم في نفس الوقت لديهم قدرة كبيرة على التوازن النفسي والسيطرة على مشاعر الغضب، على عكس البعض اللذين يتأثرون نفسيا بشكل كبير ولا يمتلكون فنون الرد والتعامل مع هذه المواقف.

الآثار السلبية للتنمر الالكتروني

تحدثت دانييلا رحمة عن التنمر في الطفولة

ولأن التنمر ليس كلمات يعبر بها الآخرين عن آرائهم هناك الكثير من الأشخاص يعانون من آثار نفسية سلبية بعد هذه المواقف حتى وإن كانت من أشخاص لا يعرفوها على السوشيال ميديا، وتحدث عن ذلك دكتور سامح سمير استشاري الأمراض النفسية، وأكد أضرار التنمر الإلكتروني لا تتوقف عند الانزعاج من الانتقاد السلبي، ففي بعض الأحيان قد يؤدي إلى آثار خطيرة على الصحة النفسية، مثل القلق، والاكتئاب، وانخفاض تقدير الذات. وفي بعض الحالات، قد يتطور الأمر إلى العزلة الاجتماعية أو اضطرابات النوم. وأشار إلى أن التعرض المستمر للتعليقات السلبية يجعل الدماغ في حالة تأهب دائم، وكأن الشخص يواجه تهديد حقيقي، ما يؤثر على توازنه النفسي والجسدي.

ونصح بضرورة وضع حدود واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانخراط في جدالات سلبية، بالإضافة إلى طلب الدعم من الأصدقاء أو المختصين عند الحاجة.

خلاصة القول

يظل التنمر الإلكتروني ظاهرة تحتاج إلى وعي جماعي لمواجهتها. وقصص النجوم تثبت أن القوة الحقيقية لا تكمن في تجنب النقد، بل في كيفية التعامل معه وتحويله إلى فرصة للنمو والدعم