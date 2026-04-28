وزير التخطيط يبحث مع “أيادي للاستثمار” دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 03:13 مساءً - عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع أسامة صالح، رئيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية، التابعة لبنك الاستثمار القومي، لبحث سبل تعزيز الجهود الوطنية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتوفير بيئة أكثر تحفيزًا لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

جاء ذلك بحضور أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وسارة عامر الرئيس التنفيذي للشركة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار الشركة وعضو مجلس الإدارة، والدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعدد من قيادات الوزارة.

في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم على الأهمية الكبيرة لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، مشددًا حرص الحكومة على توفير المزيد من الآليات المحفزة والإجراءات الداعمة للقطاع، بما يُسهم في تعزيز تنافسيته وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأوضح، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المستمرة مع الجهات التابعة للوزارة والجهات المعنية، لبحث آليات دعم القطاع واستكمال الجهود السابقة، وفي مقدمتها إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”.

وأشار إلى التنسيق الجاري مع عدد من الجهات الفاعلة لوضع آليات تنفيذية تعزز مساهمة اقتصاد الابتكار في الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر “رستم” أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين كافة الوزارات المعنية في ضوء عمل “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” برئاسة الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى جانب تعظيم الاستفادة من الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوفير آليات مبتكرة لتحفيز القطاع والارتقاء بفكر الابتكار والإبداع.

أسامة صالح: «أيادي» استطاعت تعظيم العائد على الاستثمار من خلال محفظة مرنة ومتنوعة ذات تأثير اقتصادي وتنموي محوري

من جانبه، استعرض أسامة صالح، الجهود التي تقوم بها شركة “أيادي للاستثمار والتنمية” اتساقًا مع رؤية الحكومة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدشين مشروعات مشتركة تزيد من مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الشركة استطاعت منذ تأسيسها تعظيم العائد على الاستثمار عبر محفظة مرنة ومتنوعة ذات تأثير تنموي محوري في مجالات التمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وتناول رئيس الشركة أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية، مشيرًا إلى تواجد استثمارات “أيادي” في نحو 24 محافظة، مشيرًا إلى تنوع الاستثمارات وفعالياتها يتيح فرصًا واعدة للتخارج لصالح القطاع الخاص، سواء بدخول مستثمرين استراتيجيين أو عبر الطرح في سوق المال.

وشهد اللقاء بحث الآليات والإجراءات اللازمة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة لبنك الاستثمار القومي وشركة “أيادي”، لتوفير المزيد من النوافذ التمويلية الداعمة لقطاع ريادة الأعمال، ودعم مبادرة الوزارة الخاصة بالتجمعات الاقتصادية (Clusters)، والتي تستهدف دعم سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية في مختلف المحافظات.

