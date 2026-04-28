«الأمل الشريف» تتعاون مع شركة جسور للتوسع في الأسواق الإفريقية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 03:13 مساءً - وقّعت شركة الأمل الشريف للبلاستيك بروتوكول تعاون مع شركة “النصر للتصدير والاستيراد (جسور)”، بهدف توحيد الجهود في مجالات التصنيع والتسويق والتصدير وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الإنتاجية والتجارية للطرفين.

وقع البروتوكول الدكتور المهندس محمد يوسف زين العابدين- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأمل الشريف للبلاستيك، واللواء حمزة درويش – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور).

وشهد مراسم التوقيع،الدكتور المهندس محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية السابق ورئيس مجلس الادارة لشركة الأمل الشريف للبلاستيك.

ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من رؤية مشتركة تستهدف تعزيز التكامل بين الخبرات الصناعية لشركة الأمل الشريف للبلاستيك، وبين القدرات اللوجستية والتجارية لشركة جسور في مجالات التصدير والاستيراد وفتح أسواق جديدة داخل القارة الإفريقية.

ويتضمن البروتوكول عددا من محاور التعاون الرئيسية، من أبرزها:

• تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات الأسواق المختلفة

تابعنا على | Linkedin | instagram

• تعزيز التواجد المشترك في المعارض المحلية والدولية

• تطوير الفرص البيعية وتوسيع محفظة المنتجات

• الاستفادة من الشبكات التجارية للطرفين في التوسع بالأسواق المستهدفة

• دراسة الأسواق الإفريقية وتحديد مراكز توزيع استراتيجية جديدة

كما يستهدف الاتفاق فتح آفاق جديدة للتوسع في الأسواق الإفريقية، بما يسهم في دعم الصادرات وتعزيز تدفق العملة الأجنبية، إلى جانب دعم خطط النمو المستدام للطرفين.

وأكد الجانبان، أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه استراتيجي نحو بناء شراكات فعالة تدعم الصناعة الوطنية وتعزز القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والتشغيل.

حضر التوقيع، من جانب شركة الأمل الشريف للبلاستيك كلا من رمضان ابو القاسم -مساعد العضو المنتدب للشئون التجارية ورئيس القطاع التجارى، والدكتور المهندس أحمد سلطان – مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية والعمليات، والمهندس نادر نبيل، مدير الادارة العامة للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الأعمال مع وفد من قيادات الشركتين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الأمل الشريف» تتعاون مع شركة جسور للتوسع في الأسواق الإفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.