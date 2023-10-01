نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يكشف هوية حكم موقعة ريال مدريد ونابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيتولى الحكم الفرنسي كليمون توربان إدارة المباراة المقرر أن تجمع بعد غد الثلاثاء، بين نابولي وريال مدريد على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، وذلك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

حكم مباراة ريال مدريد ونابولي

وسيكمل طاقم التحكيم في المباراة نيكولا دانيس وألكسيس أوجيه، بينما ستتولى ستيفاني فرابارت مهمة الحكم الرابع، علاوة على ذلك، سيكون جيروم بريسارد مسؤولًا عن تقنية التحكيم عبر الفيديو (فار).

وتعود آخر مباراة أدارها توربان للفريق "الملكي" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2021-2022، والتي فاز فيها الريال على ليفربول 0-1.

من جانبه، سيتولى البولندي بارتوش فرانكوفسكي التحكيم في زيارة ريال سوسيداد إلى سالزبورغ، المزمع إقامتها أيضًا بعد غد الثلاثاء، في دور المجموعات بالتشامبيونز ليغ.

فيما ستقع على عاتق الإيطالي دانييلي أورساتو مسؤولية التحكيم في المواجهة بين آيندهوفن وإشبيلية، المقررة في نفس اليوم كذلك بدور المجموعات بالبطولة الأوروبية العريقة.