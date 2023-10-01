نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويس كاسترو: النصر دائما يبحث عن كرة قدم هجومية.. وهذه هي أصعب اللحظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي، إن فريقه يتطلع لتحقيق الفوز في مباراة الغد أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا.

مؤتمر لويس كاسترو قبل مواجهة النصر واستقلال دوشنبه

وأضاف كاسترو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"هدفنا الأول حصد 3 نقاط.. في دوري أبطال آسيا كل المباريات تعتبر مهمة وحاسمة.. ولا بد تكون لدينا دقة كبيرة في حسم الهجمات".

وتابع:"أنا دائما اختار لفريقي أن يلعب بشكل هجومي،، وتحدث أحيان أخطاء دفاعية.. واعطي فرصة للاعبي الوسط للهجوم.. والنصر دائما يبحث عن كرة قدم هجومية.. وهذا ما أبحث عنه".

وزاد:"الفرق الأخرى تريد أن تنتصر في المباريات.. وتحدث أخطاء لكن من يخطئ؟ الدفاع أو المنظومة لذلك الخطأ يعتبر خطأ دفاعي جماعي".

وأشار:"نستطيع نهاجم بلاعب أو اثنين ونسجل.. لكن حينما تدافع بـ4 أو 5 لا يعني انك لن تستقبل بل لا بد أن تدافع بـ11 لاعب المنظومة لا بد أن تكون مميزة".

وواصل:"حينما نسجل عدد كبير من الأهداف، الإعلام يتحدث عن هناك مشكلة دفاعية بالفريق، أنا لدي 51 سنة في كرة القدم، ولا أعلم هل منظوري مختلف للكرة؟".

وأردف:"طريقتي في الحياة هي ذاتها اللي اتعامل معها في المؤتمرات الصحافية.. الجدية والصراحة.. وأنا أحب أتحمل المسؤولية مثل ما أطلب ذلك من لاعبي الفريق في المباريات".

وأوضح:"لدينا مجموعة لاعبين مميزة جدًا.. شجاعة ومحترمة وهم يعشقون الانتصارات.. ولدينا الامكانيات الكافية لتجاوز الصعاب.. وأيضًا لدى اللاعبين شغف كبير ويعلمون قيمتهم وقيمة النادي الذي يمثلونه".

وأكمل:"من أصعب اللحظات التي تمر علي هي حينما اختار 11 لاعبًا للمباراة.. لأن اللاعبين جميعهم مميزين في التدريبات.. واختارهم بناءً على الخصم وظروف المباراة".