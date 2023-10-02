نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي لمواجهة قادش في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مواجهة قادش اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024/2023.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام قادش

ومن المقرر أن يدخل الفريق البلانكوس متسلحًا بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: يان اوبلاك

خط الدفاع: هيرموسو -فيتسل - ازبيليوكيتا.

خط الوسط: ريكليمي - نيغويز - كوكي- يورينتي- مولينا

خط الهجوم: جريزمان - أنخيل كوريا.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وقادش في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات اللقاء اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد وقادش

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في منطقة افريقيا والشرق الأوسط، وذلك عبر قناة bein sports hd 3.

والجدير بالذكر أن فريق أتلتيكو مدريد يدخل اللقاء وهو يحتل المركز السادس من ترتيب الليجا برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فريق قادش المركز العاشر برصيد 10 نقاط.