نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان ناري من ليفربول بعد أزمة إلغاء هدفه أمام توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي ليفربول بيانا ناريا بعد اعتذار رابطة الحكام الإنجليزية عن خطأ "VAR"، بعد إلغاء هدف له في مباراة توتنهام.

وجاء في بيان ليفربول: "تابع نادي ليفربول لكرة القدم اعتراف لجنة الحكام المحترفين بإخفاقات الليلة الماضية.. ومن الواضح أن التطبيق الصحيح لقوانين اللعبة لم يحدث مما أدى إلى المساس بالنزاهة الرياضية".

وقال النادي: "نحن ندرك تمامًا الضغوط التي يعمل تحتها حكام المباريات، ولكن من المفترض أن يتم تخفيف هذه الضغوط، وليس تفاقمها، من خلال وجود وتطبيق تقنية الفيديو، من غير المرضي عدم إتاحة الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح وعدم حدوث أي تدخل لاحق".

وتابع: "إن تصنيف مثل هذه الإخفاقات على أنها "خطأ بشري كبير" أمر غير مقبول أيضًا، ولا ينبغي تحديد النتائج إلا من خلال المراجعة وبشفافية كاملة، يعد هذا أمرًا حيويًا لموثوقية اتخاذ القرار في المستقبل لأنه ينطبق على جميع الأندية التي يتم استخدام الدروس المستفادة منها لإجراء تحسينات على العمليات من أجل ضمان عدم حدوث هذا النوع من المواقف مرة أخرى".

واختتم الليفر: "سوف نستكشف مجموعة الخيارات المتاحة، بالنظر إلى الحاجة الواضحة للتصعيد والحل".