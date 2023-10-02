نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوجود مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام رين بثلاثية في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت في فخ الهزيمة الثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المثير الذي جمعه مع نظيره رين منذ قليل بستاد روازون بارك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

- الشوط الأول

انطلقت صافرة بداية مباراة نانت ورين برتم سريع نسبيا وتعددت محاولات رين لتسجيل الهدف الأول وبالفعل سجله بينجامين بوريجايد في الدقيقة 6 من ضربة جزاء سددها بقوة بمرمى نانت وسجل بيدرو شيريفيلا هدف التعادل في الدقيقة 45+1 وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1/1.

- الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا وحاول نانت تسجيل هدف الفوز ورين أيضا لكنهم فشلوا لتألق الدفاع والحارسان في التصدي لها حتى سجل ديزيري روي هدف رين الثاني في الدقيقة 74 واشهر الحكم بطاقة صفراء لمصطفى محمد في الدقائق 77، 78 ثم طرد وسجل رين هدفه الثالث بقدم ارنود في اخر دقائق المباراة وانتهت 3/1.

- ترتيب نانت ورين

وبهذه النتيجة احتل نادي نانت المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادلين وخسر ثلاثة بينما يأتي نظيره رين في المركز السادس برصيد 11 نقطة حيث فاز خلال مبارتين وتعادل بخمسة ولم يخسر.

