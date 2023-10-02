نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة روما وأتالانيا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في خطف ثلاث نقاط هامة من نظيره نادي فروزينوني وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد والموافق 1 أكتوبر ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

نتيجة مباراة روما وفروزينوني في الدوري الإيطالي

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي خلال التقرير الآتي نتيجة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضد فروزينوني في الدوري الايطالي للنسخة الجارية.

وفاز روما بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعته بنظيره نادي فروزينوني ضمن لقاءات الدوري الإيطالي.

وأحرز روميلو لوكاكو أولى أهداف روما في الدقيقة 21 وبمساعدة باولو ديبالا.

وفي الدقيقة 83 عزز لورينزو بيليجريني من النتيجة بإحراز هدف التقدم وبمساعدة ديبالا نجم روما.

وبهذا الفوز رفع روما رصيده إلى النقطة ثماني نقاط في المركز الحادي عشر، فيما يحتل فروزينوني المركز التاسع برصيد تسع نقاط.