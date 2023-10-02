نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موقف نيمار من المشاركة أمام نساجي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية أن الإصابة التي تعرض لها النجم البرازيلي نيمار داسيلفا نجم الهلال السعودي أثناء مواجهة الشباب وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي غير مقلقة وأنه سيشارك في مواجهة نساجي الإيراني في دوري أبطال آسيا.



ونقلت صحيفة الرياضية السعودية عن مصادر داخل الهلال أن نيمار البالغ من العمر 31 عامًا أجرى استشفاء روتينيًّا بعد نهاية مباراة الشباب التي فاز بها الفريق بثنائية.



وأوضحت الصحيفة السعودية أن نيمار سيدخل البرنامج التدريبي الذي يجرى مساء اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة نساجي الإيراني يون الثلاثاء المقبل على ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية طهران في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.



وألمحت الصحيفة السعودية أن بعثة الهلال ستغادر إلى إيران صباح غد وسيجري النادي السعودي تدريبه الوحيد والأخير مساء نفس اليوم على في ملعب آزادي الذي سيحتضن اللقاء الذي ينظر لها الفريقان بعين الاهتمام.



وأفادت الصحيفة السعودية بأن الهلال يسعى للعودة من طهران بالنقاط الكاملة لتعويض تعادله في الجولة الأولى مع النادي الأوزبكي ولمنع النادي الإيراني من الانفراد التام بالصدارة بعد فوزه على مومباي الهندي في الجولة الماضية.



وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن الهلال يتصدر سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة بعد 8 جولات من انطلاق البطولة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة.