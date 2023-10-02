نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم الإثنين الموافق 2 من شهر سبتمبر الجاري، مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم؛ والتي تشهد منافسة قوية وصراع على صدارة الليجا.

موعد مباريات الدوري الإسباني اليوم الإثنين

ومن المنتظر أن تنطلق مساء اليوم الإثنين مواجهة وحيدة، بين فريقي سيلتا فيجو مع نظيره فريق لاس بالماس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويواصل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي برصيد 21 نقطة، بينما يليه غريمه التقليدي فريق برشلونة في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات اليوم

ريال مدريد 21 نقطة

برشلونة 20 نقطة

جيرونا 19 نقطة

أتليتك بلباو 15 نقطة

أتليتكو مدريد 13 نقطة

ريال سوسيداد 13 نقطة

رايو فاييكانو 12 نقطة

فالنسيا 10 نقاط

قادش 9 نقاط

خيتافي 9 نقاط

ريال بيتيس 9 نقاط

فياريال 8 نقاط

إشبيلية 7 نقاط

ريال مايوركا 7 نقاط

أوساسونا 7 نقاط

ألافيس 7 نقاط

سيلتا فيجو 5 نقاط

لاس بالماس 5 نقاط

غرناطة 4 نقاط

ألميريا 2 نقطة