نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة خلافات أوسوريو مع مساعده في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد مجدي، المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عن وجود خلافات مع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض.

وأوضح مجدي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نناقش أوسوريو في كافة التفاصيل الفنية لكن في النهاية القرار يكون معه وهذا الطبيعي ودورنا تدعيمه على اتخاذ القرار الأنسب".

وتابع: "أوسوريو قام بتغيير طريقة اللعب ضد أرتا سولار في ظل رغبته في اللعب المباشر والضغط الهجومي بشكل أكبر".

وواصل: "أوباما ظهر بمستوى مميز وغير من سير اللقاء وبعد الهدف الخاص بأرتا سولار كان هناك استعجال وتسرع وتحدثنا مع لاعبي الزمالك بين الشوطين وطالبنا اللاعبين بالهدوء".