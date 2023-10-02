نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحسيني سمير يفجرها: اتعرض عليا عدم الترشح في انتخابات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فجر الحسيني سمير المرشح على العضوية في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أنه عرض عليه عدم الترشح في السباق الانتخابي إلا أنه رفض.

وأوضح الحسيني سمير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عُرض علي بالفعل الحصول على بعض الأشياء مقابل عدم الدخول في سباق الانتخابات ولكني رفضت".

وتابع: "الأمر لا يتعلق بالأشخاص وإنما بالأفكار والرغبة في خدمة نادي الزمالك".

وواصل: "لا بد من عزل ألعاب الصالات ماديا لتوجيه دعم منفصل لها".

وتطرق للحديث عن فرق صالات الزمالك قائلًا:" الزمالك البطل الأوحد للصالات في مصر آخر 20 عاما رغم ما مر به من عدم استقرار والمنافس جاء وقت عليه نصف فرقه محترفين لكي ينافس".