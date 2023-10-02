نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإسباني.. أبرز مستجدات الجولة الثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني مع مرور ثماني جولات بفضل انتصاره بثلاثية نظيفة على جيرونا الذي تراجع للترتيب الثالث، فيما يحل برشلونة بفارق نقطة خلف "الملكي" بعد استعادته لسكة الانتصارات على حساب إشبيلية بهدف ذاتي لسرجيو راموس، بينما حقق أتلتيكو انتصاره الثالث تواليًا ليدخل المربع الذهبي ويقترب من القمة مع تبقي مباراة مؤجلة له.

وفي ما يلي أبرز مستجدات الجولة:



لا هزيمة ولا تعادل ولا فوز:

بعد مرور 8 جولات على انطلاق الدوري، أصبح برشلونة الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة، فيما صار ريال مدريد، الذي يتصدر الدوري بفارق نقطة عن النادي الكاتالوني، الفريق الوحيد الذي لم يخسر، وأصبح ألميريا الفريق الوحيد الذي لم ينتصر.

وحقق "البرسا" ستة انتصارات وتعادلين، فيما فاز الريال بسبع مباريات وخسر واحدة، أما ألميريا فتعادل في ثلاث مباريات وخسر في خمس.



خوسيلو الأساسي:

سجل خوسيلو ماتو الهدف الذي قاد ريال مدريد لتحقيق فوز عريض على جيرونا بثلاثية نظيفة وأثبت أنه يهز الشباك كلما لعب أساسيًا.

وهذا تحديدًا ما حدث في المباريات الأربع التي بدأها في التشكيل الأساسي، وكان الاستثناء الوحيد في مواجهة يونيون برلين في دوري الأبطال.



راموس والأهداف الذاتية:

سجل سرجيو راموس هدفًا ذاتيًا في مرماه أمام برشلونة جلب الفوز للفريق الكاتالوني وصار هذا ثالث هدف ذاتي يضعه اللاعب في شباك فريق يلعب له.

وكانت المرة الأولى مع ريال مدريد أمام إشبيلية نفسه في 2017 والثانية في مايو (آيار) 2018 أمام الفريق الأندلسي أيضًا، وحينها خسر الملكي بثلاثة أهداف لاثنين وباثنين لواحد.



أوبلاك وأربعمائة مباراة:

احتفل الحارس السلوفيني يان أوبلاك بمباراته رقم 400 مع أتلتيكو مدريد بالعودة في النتيجة أمام قادش وقلب الطاولة عليه.

وعلى الرغم من أن أتلتيكو تأخر بهدفين في أول نصف ساعة، إلا أنه عاد وفاز بثلاثة أهداف.



سوسييداد و"وانتصار القرن":

حقق ريال سوسييداد أمام أتلتيك بلباو في الدربي الباسكي أكبر فوز له في هذا القرن على فريق "الأسود" حين انتصر بثلاثية نظيفة.

ولم يفز سوسييداد على أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف أو أكثر منذ انتصر بأربعة أهداف لواحد عليه في 16 أبريل من عام 2000.



فالكاو يعود لمغازلة الشباك:

تمكن الكولومبي راداميل فالكاو من العودة للتسجيل بعد عام تحديدا من آخر هدف سجله.

وجاء هدف "النمر الكولومبي" من ركلة جزاء ليتعادل فريقه رايو فايكانو مع مايوركا بهدفين لمثلهما.



أوساسونا يعدل الدفة:

تمكن أوساسونا أخيرًا من تعديل دفة الفريق بالفوز على ألافيس بهدفين نظيفين.

وكان الفريق عاجزًا عن الفوز في الدوري منذ 27 أغسطس (آب) حين فاز على فالنسيا بهدفين لواحد.

ومرت أربع مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز بثلاث هزائم وتعادل.



ثلاثية وإصابة خطيرة:

سجل الكولومبي لويس سواريز أول ثلاثية له في الدوري الإسباني في خمس دقائق و23 ثانية فقط، لكن هذا لم يكف ألميريا للفوز على غرناطة إذ تعادل الفريقان بثلاثة أهداف.

مع ذلك لم تكتمل فرحة اللاعب إذ خرج من الملعب على محفة نتيجة إصابته بشرخ في الساق اليسرى.