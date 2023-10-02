نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز، لخوض منافسات مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا، وذلك أمام فريق بورتو، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمسابقة.

وكشف الفريق الكتالوني عن قائمة فريقه التي ستخوض المباراة يوم الأربعاء المقبل، حيث جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركو ألونسو، جول كوندي.

الوسط: جافي، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، سيرجي روبيرتو، أرويول روميو، إلكاي جوندوجان.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، لامين يامال.

موعد مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو

والجدير بالذكر أن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا، يتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة افريقيا والشرق الأوسط.

ترتيب مجموعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

برشلونة 3 نقاط

بورتو 3 نقاط

شاختار بلا نقاط

انتويرب بلا نقاط