نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالوتيلي: هذا اللاعب المغربي أفضل فنيًا من نيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشاد اللاعب الدولي الايطالي ماريو بالوتيلي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اضنه سبورت التركي بواحد من اللاعبين العرب.

بالوتيلي يشيد باللاعب عادل تعرابت ويرى إنه افضل من نيمار

وفي تصريحات صحفية أدلى بها بالوتيلي لإذاعة مونت كارلو الفرنسية قال أنه يرى بأن عادل تاعرابت واحد من أفضل اللاعبين بل ويتفوق فنيًا على البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي".

وأكمل:" نيمار يعد ظاهرة مطلقة ولاعب قوي للغاية ولا يمكننا ان نقارن بينه وبين نيمار لكن في حالة إن تحدثنا عن الجانب الفني فقط فإن الدولي المغربي يعد أقوى".

وقالت الإذاعة الفرنسية أن تلك المرة لا تعد الأولى التي يثير فيها بالوتيلي الجدل حيث سبق وأن صرح قبل بضعة أشهر أن وكيل اعماله رايولا الذي يفتقده كثيرًا اعتاد القول بأن ميسي ورونالدو يفوزان بالكرة الذهبية كل عام بسبب إنه يقدم 20% من إمكانياته وكان على حق".