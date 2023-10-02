الهوكي يخسر من كوريا .. ومنتخب التتابع يخرج بسبب خطأ فني

حسين الفارسي يحقق رقما آسيويا جديدا ويتأهل لنهائي ٨٠٠ متر فـي الألعاب الآسيوية

تأهل العدّاء حسين بن محسن الفارسي إلى نهائي سباق ٨٠٠ متر ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانجتشو الصينية خلال الفترة من ٢٣ سبتمبر الماضي وحتى أكتوبر الجاري، وحقق الفارسي رقمًا آسيويا جديدًا حيث أنهى السباق التأهيلي في المركز الثالث بزمن قدره ( ١:٤٧.٦٨ ثانية). وشارك الفارسي في المجموعة الأولى ضمن السباق التأهيلي وجاء في المركز الأولى العدّاء الهندي بوليكاتاه محمد في زمن قدره ( ١:٤٦.٧٩ ثانية)، وفي المركز الثاني العدّاء إبراهيم الظفيري بزمن قدره ( ١:٤٧.٠١ ثانية ) وتصدر الثنائي برفقة العدّاء حسين الفارسي الترتيب العام للمتأهلين إلى السباق النهائي المقرر إقامته اليوم في تمام الساعة ٤:٢٥ دقيقة بتوقيت سلطنة عُمان. وعبر اللاعب حسين الفارسي عن فرحته بالتأهل إلى السباق النهائي لمسافة ٨٠٠ متر وقال: ولله الحمد بعد منافسة قوية استمرت حتى الثواني الأخيرة تمكنت من التأهل للسباق النهائي اليوم وتحقيق رقم قياسي جديد آسيويًا لسلطنة عُمان في منافسات ٨٠٠ متر وسأبذل قصارى جهدي للحصول على أحد المراكز الثلاثة الأولى وأنا ولله الحمد في أتم الجاهزية والاستعداد لخوض السباق وتحقيق النتيجة الإيجابية.

مشاركة الوثب الثلاثي

وتقام اليوم منافسات مسابقة الوثب الثلاثي بمشاركة لاعب مُنتخبنا الوطني لألعاب القوى سالم اليعربي وتحضيرًا لخوض هذه المنافسة يواصل اليعربي استعداداته للمنافسة من خلال التدريبات في الملعب التدريبي والصالة الرياضية الخاصة للرياضيين لرفع الجاهزية النهائية للاعب بهدف الوصول للدور النهائي ومن ثم الطموح لإحراز مركز متقدم.

وأنهى لاعبو مُنتخبنا الوطني لألعاب القوى محمد السعدي وراشد العاصمي مشاركتهما في سباق ٢٠٠م من الدور النصف النهائي والذي أقيم مساء أمس الأول؛ حيث جاء محمد السعدي في المركز السادس بالمجموعة الثانية بزمن 21.32 ثانية ، فيما حل راشد العاصمي في المركز السابع في المجموعة الأولى بزمن 21.32 ثانية ، كما شارك فريق التتابع بمنتخب ألعاب القوى في التصفيات الأولية لسباق 4+100 متر تتابع ومثل الفريق اللاعبون بركات الحارثي وعلي البلوشي ومحمد السعدي وراشد العاصمي وحل الفريق في المركز الخامس بتوقيت زمني قدره ٣٩.٨٧ ثانية قبل أن يتم استبعادهم بسبب ارتكابهم خطأ فني أثناء مجريات السباق.

خسارة الهوكي

وتعرض مُنتخب الهوكي لهزيمة قاسية أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة ١٦ /‏ ٢ في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الثانية في دور المجموعات، ولم يقدم المنتخب الأداء المأمول منه، حيث سيطر المنتخب الكوري الجنوبي على المباراة منذ انطلاقها واستطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ١٠ من الربع الأول بعد حصوله على ضربتين جزائيتين وواصل المنتخب الكوري الجنوبي ضغطه العالي مستغلًا تراجع لاعبي منتخبنا والاستعجال في العديد من الكرات ليضيف الهدف الثاني. وفي الربع الثاني عزز المنتخب الكوري أفضليته وسيطرته المطلقة على المباراة مستفيدًا من سرعة لاعبيه والتركيز العالي في التمريرات وحُسن استغلال الفرص ليضيف خمسة أهداف متتالية، ومع بداية الربع الثالث قلص منتخبنا الفارق بتسجيله الهدف الأول عن طريق اللاعب خالد الشعيبي لتصبح النتيجة ٧ /‏ ١، وكانت هناك عدة محاولات لمنتخبنا للعودة للمباراة وتسجيل الأهداف إلا أن ترابط المنتخب الكوري في جميع الأطراف وانتشاره السريع في الهجوم والدفاع حال دون ذلك، ليعود المنتخب الكوري لسيطرته على المباراة ويضيف أربعة أهداف مع تراجع لمستوى منتخبنا وفقدان التركيز والتسبب في الأخطاء والضربات الجزائية وعدم الضغط على الخصم، وفي الربع الرابع من المباراة سجل منتخبنا هدفه الثاني عن طريق اللاعب فهد اللواتيا بعد مراوغة ناجحة وتسديدة قوية في مرمى المنتخب الكوري الذي كانت له ردة الفعل السريعة وتمكن من إضافة خمسة أهداف لتنتهي المباراة بنتيجة ١٦ /‏ ٢ في خسارة تعد هي الأكبر في تاريخ المواجهات بين الفريقين.