نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يقود النصر لتحقيق فوزًا رائعًا على استقلال دوشنبه بثلاثية في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا كبيرًا ومهمًا أمام نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ويحتل العالمي بعد هذا الفوز صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط د، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في مباراتين، فيما يحتل فريق استقلال دوشنبه وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى.

أحداث مباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

منع القائم الأيسر لمرمى الحارس رستم يتيموف الهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة 29، بعد تسديدة قوية من عبد الرحمن غريب من خارج منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى.

وجاء أول أهداف اللقاء لصالح فريق استقلال دوشنبه في الدقيقة 44 عن طريق سينين سباعي، بعد تمريرة من دزينيس بيجانوفيتش إلى زميله سينين الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بيد الحارس نواف العقيدي وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وكاد أن يسجل أندرسون تاليسكا هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 6+45، بعد عرضية متقنة من سلطان الغنام من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها تاليسكا برأسية رائعة ولكن تصدى لها ببراعة الحارس رستم يتيموف من يمين مرماه.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لصالح النصر في الدقيقة 66، بعد تمريرة رائعة من عبد الرحمن غريب إلى زميله رونالدو الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بمدافع استقلال دوشنبه ليتابعها "الدون" بتسديدة أخرى، سكنت أعلى المرمى.

وأضاف أندرسون تاليسكا الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 72، بعد عرضية من سلطان الغنام من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أيمن يحي بتمريرة بقدمه اليسرى، ليتابعها تاليسكا برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح النصر والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 77، بعد مجهود فردي من عبد الرحمن غريب من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء ثم مرر غريب كرة رائعة بكعب القدم إلى زميله تاليسكا الذي سدد الكرة لتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.