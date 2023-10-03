نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه اليوم الإثنين 2-10-2023 في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة النصر واستقلال دوشنبه الطاجيكي بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب "جامعة الملك سعود"، وذلك في إطار ثاني جولات مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

أهداف مباراة النصر ضد استقلال دوشنبه

افتتح سينين سباعي أول أهداف اللقاء لصالح فريق استقلال دوشنبه في الدقيقة 44، بعد تمريرة من دزينيس بيجانوفيتش إلى زميله سينين الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بيد الحارس نواف العقيدي وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لصالح النصر في الدقيقة 66، بعد تمريرة رائعة من عبد الرحمن غريب إلى زميله رونالدو الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بمدافع استقلال دوشنبه ليتابعها "الدون" بتسديدة أخرى، سكنت أعلى المرمى.

وأضاف أندرسون تاليسكا الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 72، بعد عرضية من سلطان الغنام من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أيمن يحي بتمريرة بقدمه اليسرى، ليتابعها تاليسكا برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح النصر والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 77، بعد مجهود فردي من عبد الرحمن غريب من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء ثم مرر غريب كرة رائعة بكعب القدم إلى زميله تاليسكا الذي سدد الكرة لتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.