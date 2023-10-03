ماهو تصنيف الأندية الأفريقية المتأهلة لبطولة الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي كرة القدم، عن تصنيف الأندية الأفريقية المتأهلة لبطولة الكونفدرالية، بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة لدور المجموعات من البطولة في الموسم الجديد 2023-2024، بعد نهاية الأدوار التمهيدية.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، تصنيف الأندية الأفريقية المتأهلة لبطولة الكونفدرالية، بمشاركة الزمالك ومودرن فيوتشر.

تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية

ونجحت أندية الزمالك ومودرن فيوتشر من مصر في الوصول لدور المجموعات مع نهضة بركان المغربي وفريق نادي الافريقي التونسي واتحاد العاصمة من الجزائر.

في الوقت الذي وصل فيه نادي أبوسليم من ليبيا مع مواطنه نادي الهلال وريفرز يونايتد من نيجيري وديابل نوار بطل الكونغو وساجرادا اسبيرانزا من انجولا ومواطنه اكاديمكا دو لوبيتو.

آخر الفرق المتأهلة لدور المجموعات دريمز الغاني وأكاديمية سوار الغيني والملعب المالي وسيخوخون يونايتد وسوبر سبورت يونايتد (جنوب إفريقيا).

وجاء التصنيف الخاص بالاندية المتأهلة لدور المجموعات وفق ما يلي:-

المستوى الأول: الزمالك ونهضة بركان واتحاد العاصمة بجانب ريفرز يونايتد.

المستوى الثاني مودرن فيوتشر والإفريقي بجانب ساجرادا وديابل نوار.

المستوى الثالث أكاديمكا دو ليبوتو ودريمز وأكاديمة سوار وأبو سليم.

المستوى الرابع والأخير الملعب المالي والهلال وسوبر سبورت وسيخوخون.

موعد قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية

تنطلق قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 أكتوبر، حيث تستضيف جنوب إفريقيا فعاليات القرعة.