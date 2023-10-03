نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على هذا اللاعب بسبب دهس شخص بسيارته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقي القبض على البيلاروسي إيجور رومانوف، لاعب فريق نيو هامبشاير ماونتن كينجز، وذلك خلال إحدى مباريات الفريق في دوري الهوكي الأمريكي.

وقالت تقارير صحفية، إن المدافع البيلاروسي تم القبض عليه أثناء استراحته بين الشوطين في إحدى مباريات دوري الهوكي في أمريكا «NAHL».

القبض على رومانوف بسبب دهس شخص بسيارة

وتم القبض على الرياضي البالغ من العمر 20 عامًا بسبب مذكرة توقيف معلقة صدرت قبل عامين. وذلك بعد قيامه بدهس شخص بسيارة في مدينة جونز تاون.

وانتقل رومانوف إلى فريق نيو هامبشاير قبل بداية الموسم الحالي، ولعب أربع مباريات مع الفريق في دوري الهوكي الأمريكي.