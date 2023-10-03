نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يحسم قراره بشأن عودة بواتينج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، كريستوف فروند، إن "النادي يعتزم حسم قراره خلال الأيام المقبلة بشأن التعاقد مجددًا مع جيروم بواتينج لتعزيز دفاع الفريق.

ولعب بواتينج (35 عامًا) ضمن صفوف بايرن ميونخ بين عامي 2011 و2021 وتوج مع الفريق بكل المسابقات، وفاز معه بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في كل من عامي 2013 و2020.

ولا يرتبط بواتينج، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، بأي عقد منذ الرحيل عن ليون الفرنسي الذي قضى عامين بين صفوفه.

وبدأ بواتينج المشاركة في تدريبات بايرن ميونخ، ويمكن التعاقد معه خارج سوق الانتقالات نظرا لأنه لاعب لا يرتبط بأي عقود حاليا.

وقال فروند قبل توجه بايرن ميونخ إلى الدنمارك لخوض المباراة المرتقبة أمام كوبنهاجن الدنماركي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، إن "هدف النادي هو اتخاذ قرار سريع".

وأضاف: "سنتحدث مجددًا ونرى أي قرار هو الأفضل لكل الأطراف".

وأضاف فروند: "سنضمه بشكل فوري ولن ننتظر وقت طويل. أعتقد أن قرارًا سيصدر قبل نهاية الأسبوع (مطلع الأسبوع المقبل)".

وأشار فروند إلى أن بواتينج قد يلعب دور البديل للاعبي قلب الدفاع دايوت أوباميكانو وكيم مين-جاي وماتيس دي ليخت.

وغاب الثلاثي عن صفوف بايرن ميونخ في مباراته أمام بروسيا مونستر قبل أيام في الدور الأول من كأس ألأمانيا، ولا يزال دي ليخت غير لائق للمشاركة.

وقال فروند إن النادي يبحث عن "الأفضل لبايرن ميونخ من الناحية الرياضية" ولا ينظر إلى حياة بواتينغ خارج الملعب.

وكان بواتينج تعرض لغرامة مالية قيمتها 2ر1 مليون يورو (3ر1 مليون دولار) في العام الماضي من قبل محكمة بافارية، بداعي التعدي على صديقة سابقة له.

وقررت محكمة استئناف مؤخرًا إلغاء الحكم وأحيلت القضية إلى محكمة أخرى بدرجة أدنى.