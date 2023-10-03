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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للأتحاد المصري للرماية ولاعب المنتخب الوطني محمد حمدي عقب حصوله على ذهبية 10 متر بندقية هواء وذلك في بطولة إفريقيا للرماية التي تقام في القاهرة ونجاحه في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد حمدي بعد إحرازه ذهبية إفريقيا للرماية

في الوقت الذي هنأ فيه الدكتور أشرف صبحي المنتخب المصري بالفوز بالميدالية الذهبية في منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء في الفرق والرامي محمد مجدي للحصول على الميدالية الفضية في منافسات بندقية ضغط هواء في بطولة إفريقيا التي تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجدد الدكتور أشرف صبحي على الدعم الكبير واللامحدود من جانب الرئيس السيسي لأبطال الجمهورية والرياضيين وكافة الأندية وكذلك المنتخبات الوطنية وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على كافة الانجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية في الفترة الراهنة.