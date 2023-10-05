نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف نجم الأهلي من المشاركة ضد اتحاد جدة في الديربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره نادي اتحاد جدة، في ديربي الكرة السعودية ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

تطورات إصابة ماكسيمان قبل مواجهة اتحاد جدة

وكشفت تقارير صحفية سعودية، عن آخر تطورات إصابة النجم الفرنسي سانت ماكسيمان، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من المشاركة أمام اتحاد جدة.

وحضر ماكسيمان، في العيادة الطبية أمس، ولم يشارك اللاعب في التدريبات الجماعية للأهلي لليوم الثاني على التوالي.

وكان قد تعرض ماكسيمان، لتمزق في العضلة الخلفية خلال لقاء فريقه الأخير أمام الاتفاق، وسيُجري جلسات علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، وستحدد مشاركته أمام الاتحاد غدًا في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي في التدريب الأخير اليوم.