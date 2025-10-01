العالم اليوم - القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة وتكثفت هجماتها بالمسيرات

انتم الان تتابعون خبر القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة وتكثفت هجماتها بالمسيرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 01:24 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، سيطرة قواتها على بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، فيما كشفت تقارير عن تكثيف روسيا لهجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا خلال شهر سبتمبر الماضي.

تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الروسي سيطر على بلدة فيربوف، مشيرة إلى أن قواتها تقدمت على محاور عدة من منطقة العلمية العسكرية الروسية الخاصة.

تكثيف هجمات المسيرات والصواريخ

من ناحية ثانية، كشف تحليل أجرته وكالة فرانس برس ونشر الأربعاء أن روسيا كثفت هجماتها البعيدة المدى بالمسيرات والصواريخ على أوكرانيا في سبتمبر الماضي.

ويأتي هذا التكثيف بالهجمات وسط تعثر مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تحليل فرانس برس للتقارير اليومية الصادرة عن سلاح الجو الأوكراني، فإن روسيا أطلقت 5638 مسيرة بعيدة المدى و185 صاروخا على أوكرانيا في هجمات ليلية خلال سبتمبر، بزيادة 38% عن أغسطس.

وفي وقت سابق، كشف مصدر موال لروسيا في مقاطعة نيكولايف، بجنوب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر منشأة لصيانة السفن قي ميناء إسماعيل بمقاطعة أوديسا، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط وتدمير 20 مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل.