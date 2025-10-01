نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال على أعتاب مغادرة الأهلي في ميركاتو الشتاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باتت أيام عمر كمال عبد الواحد داخل النادي الأهلي معدودة، حيث اقترب اللاعب من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد أن فشل في استثمار الفرص التي أتيحت له منذ انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وكانت إدارة الأهلي قد درست بالفعل فكرة رحيله في الصيف الماضي إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، غير أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو تمسك باستمراره حينها. ومع رحيل ريبيرو وتولي عماد النحاس المسؤولية بشكل مؤقت، حصل اللاعب على بعض الدقائق المحدودة كبديل.

وشارك عمر كمال مؤخرًا في لقاء القمة أمام الزمالك، إلا أن مردوده جاء متواضعًا ولم يقنع الجهاز الفني أو الجماهير.

وبحسب مصادر مقربة من النادي، فقد حسمت الإدارة قرارها بخروج اللاعب من الحسابات الفنية، في انتظار حسم وجهته المقبلة خلال انتقالات يناير.