نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواجه جدولًا مزدحمًا في أكتوبر بين الدوري وإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ المواجهات يوم السبت 4 أكتوبر في تمام الثامنة مساءً أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الدوري المصري، حيث يتطلع المارد الأحمر إلى حصد ثلاث نقاط جديدة تعزز مسيرته المحلية.

بعدها يتجه الفريق إلى الاستحقاق القاري بمواجهة إيجل نوار البوروندي يوم السبت 18 أكتوبر في السادسة مساءً خارج الديار ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي تمثل أول خطوة في رحلة البحث عن اللقب القاري.

ويعود الأهلي سريعًا إلى منافسات الدوري بمباراة قوية أمام الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء 21 أكتوبر، في لقاء محلي دائمًا ما يتسم بالندية الكبيرة.

ثم يستضيف الأهلي مجددًا فريق إيجل نوار في القاهرة يوم السبت 25 أكتوبر لخوض مباراة الإياب الحاسمة، والتي يسعى من خلالها لحسم التأهل إلى دور المجموعات.

ويختتم المارد الأحمر مبارياته في الشهر بمواجهة بتروجت يوم الأربعاء 29 أكتوبر ضمن منافسات الدوري، في لقاء يأمل خلاله المدرب الجديد عماد النحاس، المكلف مؤقتًا، في استمرار الانتصارات.

بهذا، يواجه الأهلي جدولًا مزدحمًا ومليئًا بالتحديات في أكتوبر، ما بين صراع الدوري المحلي وبداية مشواره الأفريقي، وهو ما يجعله مطالبًا بالتركيز الشديد وإدارة المجهود البدني والفني لتحقيق أفضل النتائج.