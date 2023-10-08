نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من زيزو بعد الفوز على البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فوز فريقه خلال مواجهة البنك الأهلي ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

تصريحات زيزو

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ضيفه البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري العام.

وسجل أحمد السيد زيزو هدف تعادل الزمالك أمام البنك الأهلي بالشوط الثاني من المباراة قبل أن يُحرز محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الفوز باللحظات الأخيرة.

من جانبه قال أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك عبر حسابه الرسمي على منصة "انستجرام": "امتلاك المزيد لا يمنعك من الرغبة في المزيد".

ووصل أحمد السيد زيزو للهدف الخمسين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ليصبح في منافسه قوية في قائمة الهدافين التاريخين للفارس الأبيض عبر التاريخ.