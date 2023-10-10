نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيمار ضد محمد شريف.. موعد مباراة الهلال القادمة أمام الخليج في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أنحاء الوطن العربي، عن موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال والمحترف ضمن صفوفه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ضد فريق الخليج والذي يلعب له الدولي المصري محمد شريف، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي الحالي.

موعد مباراة الهلال ضد الخليج في دوري روشن

يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال نظيره الخليج، على أرضية ملعب فيصل بن فهد، يوم الجمعة الموافق 20 من أكتوبر الجاري، في الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

موقف الفريقين بجدول ترتيب دوري روشن

يحتل الهلال صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 23 نقطة، أما الخليج يتواجد بالمركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات سي سي اس السعودية الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مبارايات دوري روشن في الوطن العربي، كما يمكنكم مشاهدة اللقاء عبر شاهد VIP.