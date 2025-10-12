الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إن التحدي الكبير لإسرائيل بعد عودة المحتجزين؛ سيكون التأكد من تدمير كل أنفاق حركة (حماس) في قطاع غزة، إما بشكل مباشر، أو من خلال الآلية الدولية التي ستنشأ تحت قيادة وإشراف الولايات المتحدة.

إسرائيل: نزع السلاح من غزة يعني تدمير جميع أنفاق حماس

وأضاف كاتس في منشور عبر منصة "إكس" أن "هذه هي الدلالة الرئيسية لتنفيذ المبدأ المتفق عليه بشأن نزع سلاح غزّة وحرمان حماس من سلاحها".



وأكد أنه أوعز للجيش بالاستعداد لتنفيذ المهمة.



ووقَّعت إسرائيل و"حماس"، الخميس، اتفاقا في مدينة شرم الشيخ مهَّد لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، يتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



لكنّ مسوّدة الاتفاق لم تتضمن إشارة إلى بعض النقاط الواردة في خطة الرئيس ترامب، التي نصت في نقاطها العشرين على نزع سلاح (حماس)، وعلى أن تتولى إدارة دولية انتقالية (مجلس السلام)، برئاسة ترامب نفسه، حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.



وأشار ترامب إلى أن قضية تسليم (حماس) لأسلحتها سيتم تناولها في إطار المرحلة الثانية من خطة السلام، التي يقال إنها ستكون أكثر صعوبة.