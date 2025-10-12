جارديان: ترامب والرئيس السيسى يترأسان قمة شرم الشيخ حول غزة الإثنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 12:20 مساءً - قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سيترأسان قمة شرم الشيخ للسلام في غزة مع عدد من قادة العالم في شرم الشيخ الاثنين.

وأعلنت الرئاسة المصرية، أن الاجتماع سيُعقد بعد ظهر الاثنين في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر "بمشاركة قادة من أكثر من 20 دولة".

ويهدف الاجتماع إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وبدء عهد جديد من الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه سيحضر، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ونظيرته الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز. كما أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حضوره.

وجاءت القمة بعد أن اتفقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار وصفقة تبادل أسرى بعد مفاوضات غير مباشرة مكثفة في شرم الشيخ في الأيام الأخيرة. واستشهد أكثر من 67 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، في الهجوم الإسرائيلي على غزة. وبدأت الحرب بعد توغل قادته حماس داخل إسرائيل، قُتل فيه 1200 شخص واختُطف 251 آخرون.

وعجّلت المفاوضات، التي توسطت فيها مصر وقطر وتركيا، وشارك فيها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بالهدنة وما تلاها من زيادة في المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي سار فيه آلاف الفلسطينيين شمال غزة أمس السبت، عائدين سيرًا على الأقدام وبالسيارات والعربات إلى ما تبقى من منازلهم.

وقالت نبيلة بصة لرويترز، وهي تسير سيرًا على الأقدام مع ابنتها التي قالت إنها أصيبت بجرح في رأسها خلال الحرب: "إنه شعور لا يوصف، الحمد لله. نحن سعداء للغاية لأن الحرب قد توقفت، والمعاناة قد انتهت".

وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة للكثيرين في غزة، لا يوجد منزل يعودون إليه، حيث حولت الحرب أحيائهم إلى رماد بعد عامين من القصف العنيف.

وقال أحمد الجعبري، وهو يقف وسط حطام أحد شوارع مدينة غزة: "منزلي الذي بنيته قبل 40 عامًا، دُمر في لحظة". "أنا سعيد لأنه لا يوجد دماء ولا قتل [ولكن] إلى أين سنذهب؟ هل سنعيش 20 عامًا في خيمة؟"